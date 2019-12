Premier League: Der 20. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Boxing Day geht es in der Premier League direkt weiter. Bereits am heutigen Samstag steht der 20. Spieltag auf dem Programm. SPOX verrät Euch, welche Spiele anstehen und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Liverpool steht weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das Team von Jürgen Klopp setzte sich am Boxing Day mit 4:0 im Spitzenduell gegen Leicester City durch. Am kommenden Sonntag treffen die Reds auf Wolverhampton.

Artikel und Videos zum Thema

Premier League: Der 20. Spieltag im Überblick

Unter anderem kommt es zum London-Derby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea. Beim Debüt von Mikel Arteta kamen die Gunners zuletzt nicht über ein 1:1 beim AFC Bournemouth hinaus, die Blues unterlagen überraschend mit 0:2 gegen den FC Southampton.

Datum + Uhrzeit Heim Gast 28. Dezember - 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 28. Dezember - 16.00 Uhr FC Southampton Crystal Palace 28. Dezember - 16.00 Uhr Newcastle United FC Everton 28. Dezember - 16.00 Uhr FC Watford Aston Villa 28. Dezember - 18.30 Uhr Norwich City Tottenham Hotspur 28. Dezember - 18.30 Uhr West Ham United Leicester City 28. Dezember - 20.45 Uhr FC Burnley Manchester United 29. Dezember - 15.00 Uhr FC Arsenal FC Chelsea 29. Dezember - 17.30 Uhr FC Liverpool Wolverhampton Wanderers 29. Dezember - 19.00 Uhr Manchester City Sheffield United

Premier League heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Premier League in dieser Saison nicht live sehen. Der Bezahlsender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der englischen Liga gesichert und zeigt alle Spiele - entweder in einer Konferenz oder einzeln in voller Länge.

Sky-Abonnementen haben zudem die Möglichkeit, die Partien auf der Insel im Livestream zu sehen. Alternativ könnt Ihr Euch einen Tagespass mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Wer vom internationalen Fußball nicht genug bekommt, kann mit DAZN Spiele der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga sehen. Zudem hat der Streamingdienst die Bundesliga im Programm.

Premier League heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht über das benötigte Abo verfügen, seid Ihr bei SPOX goldrichtig. In unseren ausführlichen Livetickern verpasst Ihr kein Highlight und bleibt immer auf dem neusten Stand.

Premier League: Die aktuelle Tabelle

Der FC Liverpool hat durch die Teilnahme an der FIFA-Klub-WM noch ein Nachholspiel gegen West Ham United.