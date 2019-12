Premier League an Neujahr: Arsenal, Manchester City, Chelsea und Tottenham live im TV und im Live-Stream sehen

Keine Atempause für die englischen Klubs: Nach dem Boxing Day am zweiten Weihnachtstag wird auch an Neujahr in der Premier League gespielt. Im Einsatz sind am Mittwoch alle Top-Klubs außer der FC Liverpool, der erst am 2. Januar spielt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele live im TV und im Live-Stream verfolgen könnt.

Ist das Titelrennen in der Premier League schon vor Beginn des neuen Jahres entschieden? Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat diese Frage zuletzt nach dem erneuten Patzer des amtierenden Meisters gegen Wolverhampton (2:3) mit Ja beantwortet.

"Ihr Vorsprung ist zu groß", sagte der City-Trainer gegenüber BBC Radio 5 Live : "Es ist unrealistisch, an Liverpool zu denken. Wir denken jetzt an Leicester." 14 Punkte Rückstand hat ManCity vor dem 21. Spieltag am Neujahrstag bereits auf die Reds. Auf den Tabellenzweiten Leicester City ist es jedoch nur ein Zähler.

Während die Foxes an Neujahr bei Newcastle United gastieren, empfangen die Citizens den FC Everton. Das Topspiel des 21. Spieltags steigt unterdessen in London, wenn der FC Arsenal am Abend auf Manchester United trifft.

Premier League am 1.1.: Der 21. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 01. Januar 2020 13:30 Uhr Brighton & Hove Albion Chelsea 01. Januar 2020 13.30 Uhr Burnley FC Aston Villa 01. Januar 2020 16 Uhr Southampton FC Tottenham Hotspur 01. Januar 2020 16 Uhr FC Watford Wolverhampton Wanderers 01. Januar 2020 16 Uhr Newcastle United Leicester City FC 01. Januar 2020 18.30 Uhr Manchester City Everton 01. Januar 2020 18.30 Uhr Norwich City FC Crystal Palace FC 01. Januar 2020 18.30 Uhr West Ham United AFC Bournemouth 01. Januar 2020 21 Uhr Arsenal Manchester United 02. Januar 2020 21 Uhr Liverpool Sheffield United

Premier League an Neujahr: TV-Übertragung und Live-Stream

Die Premier League wird in Deutschland aktuell nicht im Free-TV übertragen. Die Live-Rechte hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert, nachdem die Spiele der höchsten englischen Liga zuvor drei Jahre lang ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen waren.

Sky zeigt alle 380 Spiele der Premier League exklusiv als Einzelspiel oder in der Konferenz. Die Partien am Neujahrstag werden zu den jeweiligen Anstoßzeiten in insgesamt drei Konferenzschaltungen übertragen, ehe am Abend das Topspiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester United einzeln auf Sky Sport 1 gezeigt wird.

13.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil I mit Chelsea gegen Brighton

16.00 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil II mit Leicester und Tottenham

18.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil III mit Manchester City

21.00 Uhr: Einzelspiel - FC Arsenal gegen Manchester United

Premier League am 1. Januar 2020 im LIVE-TICKER

Solltet Ihr kein Sky-Abonnement besitzen, müsst Ihr dennoch nicht gänzlich auf die Premier League am Neujahrstag verzichten. SPOX bietet zu insgesamt vier Partien einen Live-Ticker an, darunter auch zum Topspiel am Abend zwischen Arsenal und Manchester United.

13.30 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Chelsea (hier geht's zum Live-Ticker)

16.00 Uhr: Southampton - Tottenham Hotspue (hier geht's zum Live-Ticker)

18.30 Uhr: Manchester City - FC Everton (hier geht's zum Live-Ticker)

21.00 Uhr: FC Arsenal - Manchester United (hier geht's zum Live-Ticker)

Premier League: Tabelle vor dem 21. Spieltag