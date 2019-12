Leicester City gegen FC Liverpool am Boxing Day im TV, Livestream und Liveticker

Am Boxing Day, dem traditionellen Premier-League-Spieltag am 26. Dezember, treffen der Tabellenzweite Leicester City und Spitzenreiter FC Liverpool aufeinander. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Internationaler Spitzenfußball aus der Champions League und den Top-Ligen Europas! Holt Euch jetzt den Gratismonat bei DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Leicester City gegen FC Liverpool: Wann und wo wird gespielt?

Das Spiel findet am Donnerstag, den 26. Dezember, um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Gespielt wird im King Power Stadium in Leicester, die Heimstätte der Foxes fasst 32.273 Zuschauer. Schiedsrichter ist der 34 Jahre alte Michael Oliver.

Premier League: Leicester City gegen Liverpool am Donnerstag live im TV und Livestream

In der laufenden Saison liegen die Übertragungsrechte an der englischen Premier League beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird am Boxing Day das Duell zwischen dem Ersten und dem Zweiten live und exklusiv in voller Länge gezeigt.

Um 20.30 Uhr beginnt auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD die Übertragung der Partie. Kommentieren wird Florian Schmidt-Sommerfeld. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, das Spiel via SkyGo zu sehen, oder, solltet Ihr kein Sky-Abo besitzen, mit dem SkyTicket.

© imago images

Premier League am Boxing Day: Leicester vs. Liverpool im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel nicht in Bewegtbildern verfolgen könnt, aber trotzdem keine Sekunde verpassen wollt, bietet Euch SPOX einen Liveticker zur Partie an, mit dem Ihr bei jeder entscheidenden Szene am Ball bleibt. Hier geht es zum Liveticker.

Premier League: Der Spieltag am "Boxing Day"

Der 26. Dezember ist für die Premier League, die ja keine Winterpause kennt, traditionell ein Spieltag. Bis auf zwei Teams sind alle Ligateilnehmer im Einsatz, Leicester und Liverpool bilden den krönenden Abschluss am Abend.

Datum Anpfiff Begegnung 26. Dezember 13.30 Uhr Tottenham - Brighton 26. Dezember 16.00 Uhr Bournemouth - Arsenal 26. Dezember 16.00 Uhr Sheffield United - Watford FC 26. Dezember 16.00 Uhr Chelsea - Southampton 26. Dezember 16.00 Uhr Aston Villa - Norwich City 26. Dezember 16.00 Uhr Crystal Palace - West Ham 26. Dezember 16.00 Uhr Everton - Burnley 26. Dezember 18.30 Uhr ManUnited - Newcastle 26. Dezember 21.00 Uhr Leicester - Liverpool 27. Dezember 20.45 Uhr Wolverhampton - ManCity

Leicester City gegen den FC Liverpool: Die Vorschau

Der Tabellenerste zu Gast beim Tabellenzweiten - das verspräche eigentlich jede Menge Spannung. Allerdings sind die Reds an der Spitze bereits enteilt und haben zehn Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger. Deshalb geht es für die Foxes wohl weniger darum, im Kampf um den Titel wieder näher heranzurücken, sondern um den Tabellendritten Manchester City auf Distanz zu halten. Nachdem die Citizens zuletzt das direkte Duell gewannen, ist Leicesters Vorsprung auf einen Punkt zusammengeschmolzen.

Das Hinspiel gewann Liverpool nach einem Elfmetertor von James Milner in der 95. Minute knapp mit 2:1. Das Team von Jürgen Klopp kehrt als frischgebackener Sieger der Klub-WM aus Katar zurück, hat die Reise aber natürlich auch in den Knochen.

Premier League: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

So geht die Premier League in den letzten Spieltag vor Weihnachten und dem Boxing Day.