FC Everton gegen FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea gastiert am heutigen Samstag beim FC Everton in der Premier League. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Während sich der FC Everton im Tabellenkeller befindet, kämpft der FC Chelsea um die Champions League. Unter Trainer Frank Lampard rangieren die Blues derzeit auf Platz vier.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Everton vs. FC Chelsea: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Everton und dem FC Chelsea steigt am heutigen Samstag um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist der Goodsion Park, welcher in Liverpool liegt. Das Stadion der Toffees bietet 39.571 Zuschauern Platz.

FC Chelsea - 20.000 Pfund bei Verspätung: Das ist der irre Strafenkatalog der Blues © getty 1/14 Im Internet ist der Strafenkatalog des FC Chelsea aufgetaucht. Dieser hängt, unterschrieben von Teammanager Frank Lampard, in der Umkleidekabine der Blues. Besonders das Zuspätkommen zum Training wird für die Profis teuer... © getty 2/14 Zu spät zum Spiel oder der Abfahrt der 1. Mannschaft: 2.500 Pfund (ein Pfund ist momentan umgerechnet 1,17 Euro wert. Demnach wären in diesem Fall 2.919,25 Euro zu zahlen). © getty 3/14 Zu spät zum Training anmelden: 2.500 Pfund (plus 2.500 Pfund je weitere 15 Minuten). Das Frühstücken ist bis eine Stunde vor Trainingsbeginn möglich. © getty 4/14 Zu spät zum Aufwärmen im Fitnessraum: 1.000 Pfund. © getty 5/14 Zu spät zur Behandlung: 2.500 Pfund. © getty 6/14 Zu spät zum Team-Meeting: 500 Pfund je Minute. © getty 7/14 Zu spät zum Trainingsstart erscheinen: 20.000 Pfund (mit 23.346 Euro die höchstmögliche Strafe). Außerdem müssen Trainingsgäste/ Familienmitglieder 24 Stunden im Voraus zum Besuch angemeldet werden. Berater sind nur bei offiziellen Terminen zugelassen. © getty 8/14 Handy-Klingeln während Mahlzeit oder Team-Meeting: 1.000 Pfund. © getty 9/14 Mit der falschen Kleidung am Spieltag oder bei einer Teamreise erscheinen: 1.000 Pfund. © getty 10/14 Nicht mit dem Team-Bus nach einem Spiel zurückfahren, ohne 48 Stunden im Voraus Bescheid gegeben zu haben: 5.000 Pfund. © getty 11/14 Nicht zu einer gemeinnützigen Aktion erscheinen oder diese ablehnen: 5.000 Pfund. © getty 12/14 Den Klub nicht über eine Verletzung informieren (an einem freien Tag oder 1,5 Stunden vor Trainingsbeginn): 10.000 Pfund. © getty 13/14 Zu spät bei einer medizinischen Untersuchung: 2.500 Pfund. © getty 14/14 Hier der Strafenkatalog des Chelsea FC nochmal im Überblick. Kommen die Spieler der Zahlung innerhalb von zwei Wochen nicht nach, verdoppelt sich der zu zahlende Betrag.

FC Everton gegen FC Chelsea heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es nur eine legale Möglichkeit, die Premier League und somit das Spiel des FC Chelsea bei Everton live zu sehen - und diese bietet Sky. Der Pay-TV-Sender hatte sich die Übertragungsrechte an der englischen Liga zu Saisonbeginn gesichert und zeigt nahezu alle Spiele live in voller Länge. Sky-Kunden können zudem einen Livestream via SkyGo abrufen oder sich diesen mit dem SkyTicket sichern.

Wer neben der Premier League weiteren europäischen Spitzenfußball sehen möchte, ist bei DAZN richtig aufgehoben. Der Streamingdienst besitzt Rechte an der Ligue 1, Serie A und LaLiga. Zudem hat DAZN auch die Champions League, Europa League und Bundesliga im Programm. Ein Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Premier League: Everton gegen Chelsea heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht über das benötigte Sky-Abonnement verfügen, könnt Ihr die Partie zwischen dem FC Everton und FC Chelsea in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. SPOX bietet diesen Dienst zu allen Spielen der Premier League an. Hier geht's zum Liveticker.

© getty

FC Everton - FC Chelsea: Die letzten Duelle

In der vergangenen Saison verloren die Blues beim FC Everton mit 0:2. Die Tore für die Toffees erzielten Richarlison und Gylfi Sigurdsson.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 17. März 2019 Premier League FC Everton FC Chelsea 2:0 11. November 2018 Premier League FC Chelsea FC Everton 0:0 23. Dezember 2017 Premier League FC Everton FC Chelsea 0:0 25. Oktober 2017 EFL Cup FC Chelsea FC Everton 2:1 27. August 2017 Premier League FC Chelsea FC Everton 2:0

Premier League: Die aktuelle Tabelle