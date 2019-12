FC Arsenal gegen Manchester City: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Arsenal empfängt am heutigen Sonntag zum 17. Premier-League-Spieltag Manchester City. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Für Manchester City läuft es in der heimischen Liga alles andere als rosig. Nur in zwei der letzten fünf Partien ging man als Sieger vom Platz, was den Abstand auf Tabellenführer Liverpool auf mittlerweile 14 Zähler hat anwachsen lassen. Hinter Leicester City sind die Citizens sogar nur noch Tabellendritter, könnten mit einem Sieg heute Abend aber auf vier Punkte an die Foxes heran rücken.

Auch für die Gunners aus London verläuft die Saison 19/20 alles andere als nach Plan. Nur 22 Punkte holte Arsenal aus den bisherigen 16 Spielen und steht damit auf einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Auch unter Neu-Trainer Freddie Ljungberg, der Ende November auf den entlassenen Unai Emery folgte, ist keine Besserung in Sicht. Lediglich zwei Punkte aus vier Pflichtspielen stehen seitdem zu Buche.

FC Arsenal vs. Manchester City: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß ist um 17.30 Uhr im 60.000 Zuschauer fassenden Emirates Stadium in London. Schiedsrichter ist Paul Tierney.

Arsenal gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

Für die Premier-League-Saison 19/20 hat sich SkySport in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und wird dementsprechend auch die Begegnung zwischen Arsenal und Manchester City live und in voller Länge zeigen. Ab 17 Uhr beginnen auf SkySport 1 HD die Vorberichte zum Spiel. Via SkyGo steht Sky-Kunden auch ein Livestream zu Verfügung.

Arsenal - City: Liveticker

Auch wir bei SPOX sind live mit dabei und tickern die Begegnung für Euch mit.

FC Arsenal gegen Manchester City: Letzte Duelle

Arsenal verlor jedes der letzten fünf Pflichtspiele gegen Manchester City.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 03.02.19 Premier League Manchester City FC Arsenal 3:1 12.08.18 Premier League FC Arsenal Manchester City 0:2 01.03.18 Premier League FC Arsenal Manchester City 0:3 25.02.18 League-Cup Manchester City FC Arsenal 3:0 05.11.17 Premier League Manchester City FC Arsenal 3:1

