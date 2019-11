Premier League: Klopp schlägt Guardiola - Liverpool holt Sieg im Spitzenspiel

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Spitzenspiel der Premier League gewonnen und seinem ewigen Rivalen Pep Guardiola mal wieder eine schmerzhafte Niederlage zugefügt.



Liverpool entschied ein rasantes Duell mit Manchester City am Sonntag mit 3:1 (2:0) für sich und steht einsam an der Tabellenspitze: Zwölf Saisonspiele, elf Siege, keine Niederlage - und schon neun Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger City.

Saisonübergreifend sind die Reds nun schon seit 29 Liga-Spielen ungeschlagen, Anfang Januar hatten sie zuletzt verloren, damals auswärts bei ManCity. Die Sky Blues mit Nationalspieler Ilkay Gündogan rutschten am Wochenende sogar auf den vierten Rang ab, Leicester City und der FC Chelsea zogen mit Siegen vorbei.

Früher Doppelschlag von Liverpool schockt City

Fabinho (6.) und Mohamed Salah (13.) bescherten den brutal effektiven Liverpoolern einen Blitzstart, Sadio Mane (51.) legte in der zweiten Halbzeit eines hochklassigen Topspiels nach. Trotz zahlreicher Chancen traf nur Bernardo Silva (78.) für Manchester. Für Klopp war es im 18. Duell mit Guardiola der neunte Sieg (zwei Unentschieden).

Vor 53.324 Zuschauern an der Anfield Road hatte der Spanier seiner Mannschaft extremes Pressing verordnet. In der Anfangsphase drückte City die Gastgeber in die eigene Hälfte, wirkte auch gleich torgefährlich - wurde aber kalt erwischt.

Gündogan klärte eine Hereingabe unzureichend, Fabinho kam zentral an den Ball und traf aus gut 20 Metern zur Führung. Guardiola beschwerte sich anschließend lautstark und forderte einen Elfmeter: Sekunden vor Fabinhos Treffer war Liverpools Virgil van Dijk der Ball im eigenen Strafraum an die Hand gesprungen.

FC Liverpool - Manchester City: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/27 Der FC Liverpool hat das Topspiel gegen Manchester City in beeindruckender Manier mit 3:1 gewonnen. Bei City patzte Ilkay Gündogan - bei Liverpool glänzte gleich eine ganze Reihe Spieler. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/27 ALISSON BECKER: City dominierte zwar und hatte etliche Abschlüsse, fast alle waren aber zu unpräzise. Wirklich gefordert wurde Becker nicht. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/27 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Defensiv hatte er immer wieder Probleme mit dem quirligen Sterling. Offensiv setzte er gute Akzente wie etwa im Vorfeld des 2:0, verlor aber zu viele Bälle. Glück, dass sein Handspiel vor dem 1:0 nicht geahndet wurde. Note: 3,5. © getty 4/27 DEJAN LOVREN: Ein steter Unsicherheitsfaktor. Lovren ließ sich einige Male im eigenen Strafraum ausspielen, fand nicht wirklich in die Zweikämpfe und produzierte einen gefährlichen Querschläger. Schwaches und fehlerhaftes Aufbauspiel. Note: 4. © getty 5/27 VIRGIL VAN DIJK: Genau wie Lovren hatte auch van Dijk Probleme mit dem hohem Pressing von City. Sein Aufbauspiel war oft überhastet und führte zu einigen Fehlpässen. Defensiv wie meist tadellos. Note: 3. © getty 6/27 ANDREW ROBERTSON: Mit einer genialen Flanke bereitete er das 2:0 von Salah vor. Hatte seinen Gegenspieler Silva besser im Griff als Alexander-Arnold Sterling. Nur beim 1:3 war er zu weit weg von ihm. Note: 2,5. © getty 7/27 FABINHO: Mit einem Distanz-Knaller brachte er Liverpool früh in Führung. Machte generell ein solides Spiel im zentralen Mittelfeld. Note: 2,5. © getty 8/27 GEORGINIO WIJNALDUM: Kam am besten mit dem Pressing von City zurecht und löste sich immer wieder gut aus der Bedrängnis. Starke Passquote von knapp 97 Prozent. Verzeichnete die meisten Ballgewinne bei Liverpool. Note: 2,5. © getty 9/27 JORDAN HENDERSON: Lange unauffällig, ehe er in der 51. eine perfekte Flanke in den Strafraum schlug und damit Manes Treffer zum 3:0 vorbereitete. In der 61. für Milner ausgewechselt. Note: 3. © getty 10/27 MOHAMED SALAH: Versprühte vor allem in der ersten Halbzeit permanent Gefahr und verwertete die Robertson-Flanke zum 2:0. Mit einer tollen Direktabnahme gelang ihm in der 45. beinahe ein zweites Tor, doch Bravo parierte. Note: 2,5. © getty 11/27 ROBERTO FIRMINO: War zunächst überhaupt nicht im Spiel. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Firmino kurzzeitig etwas aktiver. In der 38. scheiterte er mit einem Schuss an Bravo. In der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4. © getty 12/27 SADIO MANE: Im Vorfeld des 1:0 setzte er sich auf links mit einem rasanten Antritt durch, das 3:0 machte er selbst. Präsentierte sich auch in der Rückwärtsbewegung extrem engagiert und aggressiv. Note: 2,5. © getty 13/27 JAMES MILNER: Spielte die letzte halbe Stunde lang mit und machte seine Sache souverän. Note: 3,5. © getty 14/27 ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN: Kam in der 79. für Firmino ins Spiel. Nennenswerte Aktion hatte er keine. Keine Bewertung. © getty 15/27 JOE GOMEZ: Ersetzte für die letzten Minuten Salah. Kurz nach der Einwechslung lieferte er sich ein Wortgefecht mit Sterling. Keine Bewertung. © getty 16/27 CLAUDIO BRAVO: Sowohl beim Sahneschuss zum 0:1 von Fabinho (6.) als auch bei Salahs Treffer (13.) chancenlos. Verhinderte in Hälfte eins Schlimmeres, als er gute Chancen der Reds vereitelte. Sah beim 0:3 etwas unglücklich aus. Note: 3,5. © getty 17/27 KYLE WALKER: Beschränkte sich hauptsächlich auf seine defensiven Aufgaben, die meist nicht von Erfolg gekrönt waren. Walker gewann zwar 70 Prozent seiner Zweikämpfe, verschätzte sich aber bei Hendersons Flanke vor dem 0:3. Note: 4,5. © getty 18/27 JOHN STONES: Rutschte an einer Hereingabe von De Bruyne vorbei und verpasste einen möglichen Ausgleich. Wirkte in seinen Defensivaktionen oft unsicher. Spielte einen haarsträubenden Fehlpass, der aber ohne Folgen blieb. Note: 4,5. © getty 19/27 FERNANDINHO: Agierte erneut in der Innenverteidigung. Die ungewohnte Position machte dem Brasilianer oft zu schaffen, stand nicht nur vor dem 0:2 von Salah zu weit von seinen Gegenspielern weg. Note: 5. © getty 20/27 ANGELINO: War in der Offensive deutlich aktiver als sein Pendant auf der anderen Seite und vergab eine gute Möglichkeit (29.). Hatte die meisten Ballaktionen bei City (100) und bereitete das 1:3 mustergültig vor. Note: 2,5. © getty 21/27 RODRIGO: Versuchte das Spiel der Skyblues mit seiner Ballsicherheit zu ordnen, was ihm auch nach den frühen Gegentoren weitestgehend gelang. Unnötig: Sah wegen Meckerns die erste Gelbe Karte des Spiels. Note: 3,5. © getty 22/27 ILKAY GÜNDOGAN: Übler Fehler gleich zu Beginn: Der Nationalspieler spielte den Ball vor dem frühen Rückstand direkt in die Beine von Fabinho. Sonst mit einer guten Passquote von 91,7 Prozent. Note: 4,5. © getty 23/27 BERNARDO SILVA: Setzte gegen die Reds-Defensive kaum einen Stich. Sein Treffer zum 1:3 (78.) war die einzige nennenswerte Aktion. Sorgte für viele Ballverluste (21). Note: 5. © getty 24/27 KEVIN DE BRUYNE: Leitete viele Angriffe ein und sorgte mit gefährlichen Freistößen in der Anfangsphase immer wieder für große Gefahr. Allerdings fand der Belgier nur selten Abnehmer für seine Ideen. Note: 3. © getty 25/27 RAHEEM STERLING: Machte mächtig Dampf auf der linken Außenbahn und ließ die große Chance auf den direkten Ausgleich freistehend liegen, sein Kopfball flog klar am Tor vorbei. Das Quäntchen Glück fehlte Sterling an diesem Abend. Note: 3. © getty 26/27 SERGIO AGÜERO: Gewohnt agiler Auftritt des Stürmers, machte viele Wege und zwang Alisson nach einer schönen Bewegung mit einem Schlenzer zu seiner ersten Parade (25.). Der gefährlichste Mann auf Seiten von City. Note: 3. © getty 27/27 GABRIEL JESUS: Kam in der 71. Minute für Agüero auf den Platz, nahm aber kaum Einfluss auf die Partie. Versemmelte einen Kopfball in der ersten Minute der Nachspielzeit. Keine Bewertung.

Schlussoffensive von City nicht von Erfolg gekrönt

City zeigte sich dennoch kaum beeindruckt und presste weiter, schon in den folgenden Minuten kam der Meister zu guten Chancen durch Raheem Sterling (9.) und Sergio Aguero (12.). Und lief anschließend in den nächsten Konter: Außenverteidiger Andrew Robertson flankte stark aus dem Halbfeld, Salah traf aus vollem Lauf per Kopf.

Liverpool führte nach der zweiten Chance mit 2:0, und City vergab weiter zahlreiche Möglichkeiten. Aguero scheiterte an Reds-Torwart Alisson, Angelino am Pfosten, zur Pause hätten auch die Gäste mindestens ein Tor verdient gehabt.

Nach dem Seitenwechsel bot sich sofort das gleiche Bild: Klopps Team nutzte gleich die erste Gelegenheit zum 3:0. Jordan Hendersons Flanke landete auf Manes Kopf, weil Citys Ersatztorwart Claudio Bravo den Ball unterlief. Der Chilene ersetzte Stammkeeper Ederson, der wegen muskulärer Probleme fehlte. Bernardos Treffer sorgte noch einmal für Hektik, doch auch danach ließ City noch einige Chancen liegen.

Die aktuelle Tabelle der Premier League