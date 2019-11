FC Liverpool - Jürgen Klopp: "Hasse es am meisten, in Sevilla zu spielen"

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat im Interview mit der FIFA-Webseite verraten, dass er nicht sonderlich gerne im Stadion des FC Sevilla - dem Estadio Ramon Sanchez Pizjuan - spielt.

"Ich weiß nicht, ob es das beste Stadion ist, in dem man spielen kann, aber das Stadion, in dem ich es am meisten hasse zu spielen, ist das in Sevilla", so Klopp. "Wegen der Atmosphäre, das ist ein Kompliment."

Klopp gastierte bereits als Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund und auch mit Liverpool in Sevilla - gewinnen konnte er dort noch nie.