FC Liverpool: Jordan Henderson war bereit, Luis Suarez "zu töten"

Mittelfeldspieler Jordan Henderson hat in einem Podcast-Interview verraten, dass er in seiner Anfangszeit beim FC Liverpool immer wieder Probleme mit Starstürmer Luis Suarez hatte.

"Als Fußballer ist man ständig Kritik ausgesetzt. Es gibt immer Leute, die an einem zweifeln", sagte Henderson, der im Sommer 2011 sechs Monate nach Suarez an die Anfield Road gewechselt war, bei The Greatest Game with Jamie Carragher. "Ich war ein junger Spieler und Luis hat im Training ein, zwei Dinge gemacht, die mir nicht gefallen haben."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Jordan Henderson dachte über vorzeitigen Liverpool-Abschied nach

Mit damals 20-Jahren zweifelte der heutige Reds-Kapitän nach den Suarez-Aktionen an seinen Fähigkeiten. "Ich habe mich gefühlt, als sei ich nicht gut genug, mit ihm zu trainieren. Er hat die Arme in die Luft gerissen und geschrien: 'Was zum Teufel macht er hier?' Als gehörte ich nicht dazu."

"Es hat mich sehr verletzt", so Henderson heute. "Er hat es insgesamt dreimal gemacht, dann bin ich explodiert und war bereit, ihn zu töten." Nach Startproblemen dachte der heutige englische Nationalspieler nach seinem ersten Liverpool-Jahr sogar darüber nach, den Klub zu verlassen und zum FC Fulham zu wechseln.

© getty

Verhältnis zwischen Henderson und Suarez verbesserte sich

Schließlich verbesserte sich aber das Verhältnis zwischen Henderson und Suarez in den kommenden Jahren deutlich. "Danach kam ich gut mit ihm klar. Im folgenden Spiel habe ich ihm ein Tor vorbereitet. Er dann war sehr nett zu mir, und ich konnte viel von ihm lernen."

2014 verließ der Nationalspieler Uruguays die Reds und wechselte zum FC Barcelona. Henderson hingegen ist Liverpool bis heute treu geblieben. Als Mannschaftskapitän ist er aktuell einer der Schlüsselspieler im Team von Trainer Jürgen Klopp.