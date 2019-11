Premier League: Manchester City - FC Chelsea im LIVE-TICKER

Am 13. Spieltag der Premier League kommt es zum Spitzenspiel zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. Hier könnt Ihr das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Manchester City - FC Chelsea heute im LIVE-TICKER - 1:1

Tore: 0:1 Kante (21.), 1:1 de Bruyne (29.)

32.: Der FC Chelsea hat mit rund 55 Prozent mehr Ballbesitz als City. Das sieht man auch nicht alle Tage!

29.: Toooor! MANCHESTER CITY - FC Chelsea 1:1. Ausgleich! Nach einem Ballverlust von Chelsea schalten die Citizens schnell um. Durch etwas Glück kommt der Ball zu De Bruyne. Der Belgier wackelt Jorginho aus und hält aus 17 Metern einfach mal drauf. Sein Schuss wird von Zouma unhaltbar ins rechte Eck abgefälscht. Bitter für Chelsea!

26.: Im Spiel nach vorne fehlt es den Hausherren heute ein bisschen an Kreativität. Die Citizens finden kein Durchkommen gegen die gut verteidigenden Blues.

24.: Manchester City ist damit schon im dritten Spiel in Folge im Rückstand. Gegen Atalanta und Liverpool konnte danach nur ein Pünktchen geholt werden. Mal sehen, wie das Team von Guardiola heute auf den frühen Gegentreffer reagiert.

21.: Tooooor! Manchester City - FC CHELSEA 0:1. Aus dem Nichts gehen die Blues in Führung! Kovacic spielt einen hohen Ball aus dem Mittelfeld in den Lauf von Kante, der schneller als Fernandinho ist. Der Mittelfeldmotor mogelt den Ball mit viel Glück am herauseilenden Ederson vorbei in die Maschen.

18.: Abraham geht nach einem Zweikampf mit Fernandinho im Strafraum zu Boden. Wir können uns die Diskussionen über einen Pfiff sparen - der Stürmer stand beim Pass von William klar im Abseits.

16.: Die Blues wollen die Führung! City bekommt eine gegnerische Ecke nicht geklärt und so landet der Ball bei Tomori, der sofort abzieht. Sein Flachschuss aus neun Metern geht Zentimeter am Gehäuse vorbei.

14.: Beide Teams versuchen es heute mit einer ähnlichen Taktik. Nach Ballgewinn wollen beide schnell nach vorne spielen. Wenn das nicht geht, den Gegner mit viel Ballbesitz müde spielen. Interessante Begegnung bislang!

11.: Nächste Gelegenheit für die Gäste. Jorginho passt zu Kante, der den Ball stark am Strafraumrand festmacht und für Abraham auflegt. Der Schuss des Youngster ist dann aber äußerst harmlos und geht rechts am Kasten vorbei.

8.: Erste Torannäherung von Chelsea! Abraham schickt Willian, der Mendy abschütteln kann und aus 14 Metern draufhält. Das Spielgerät zischt am linken Pfosten vorbei. Munterer Beginn!

6.: Die Blues schaffen es nun auch einmal den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten und laufen nach Ballverlust direkt einen Konter. De Bruyne will sich am Strafraumeck dann aber nicht vom Ball trennen und so kann Chelsea den Ball klären.

4.: Erste gute Chance für die Citizens! Fernandinho spielt sehenswert nach rechts zu Aguero, der mit dem zweiten Kontakt De Bruyne in Szene setzt. Der Belgier schießt aus sieben Metern von halbrechts knapp am linken Pfosten vorbei. Schöner Angriff!

3.: Wie erwartet übernimmt City von Anfang an die Kontrolle über das Spiel. Chelsea steht erstmal kompakt und schaut sich das Ganze an.

1.: Schiedsrichter Martin Atkinson pfeift. Der Ball rollt im Etihad!

Vor Beginn: Übrigens: Das letzte Aufeinandertreffen der heutigen Kontrahenten war eine ganz klare Angelegenheit. Manchester City gewann am 26. Spieltag der vergangenen Spielzeit mit 6:0 und fügte Chelsea damit die höchste Premier-League-Niederlage der Vereinsgeschichte zu. Hoffentlich wird es heute spannender. Packen wir es an!

Vor Beginn: Auffällig in dieser Saison ist der junge Angriff. Abraham (22), Mount (20) und Pulisic (21) konnten zusammen schon starke 19 Tore erzielen. Wir können heute also ein torreiches Spiel erwarten. Denn: Die Gastgeber stellen mit 35 Buden den besten Angriff der Liga.

Vor Beginn: Kommen wir zu den Gästen aus London. Die Blues sind momentan in absoluter Topform. Die letzten sechs Ligaspiele wurden allesamt gewonnen. In der Champions League holte sich Chelsea nach einer spektakulären Aufholjagd gegen Ajax (4:4 nach einem 1:4-Rückstand) zusätzliches Selbstvertrauen.

Vor Beginn: Das Problem bei den Citizens sind momentan unter anderem die vielen Ausfälle. Viele Verletzte zwingen Guardiola immer wieder zum Rotieren, was auch heute wieder mit fünf Veränderungen deutlich wird.

Vor Beginn: Nach dem verlorenen Gipfeltreffen mit Liverpool vor der Länderspielpause steht das Team von Guardiola nun schon ganze neun Punkte hinter den Reds. Um das Projekt Titelverteidigung aufrechtzuerhalten, muss heute gegen Chelsea ein Sieg her!

Vor Beginn: Topspiel in der Premier League! Der Tabellenvierte Manchester City empfängt den Tabellendritten FC Chelsea im Etihad Stadium. Die Gastgeber stehen nach den jüngsten Ergebnissen unter Zugzwang.

Vor Beginn: Im Gegensatz zum 2:0-Heimerfolg gegen Crystal Palace hat Frank Lampard zwei Spieler ausgetauscht. James und Mount müssen mit der Bank vorlieb nehmen. Dafür beginnen Aziplicueta und Jorginho.

Vor Beginn: Trainer Pep Guardiola verändert sein Team auf fünf Positionen im Vergleich zur 1:3-Niederlage im Topspiel in Liverpool. Bravo, Walker, Angelino, Gündogan und Bernardo Silva müssen Ederson, Cancelo, Mendy, David Silva und Mahrez weichen.

Vor Beginn: Frank Lampard wird sicherlich darauf hoffen, dass der formstarke Christian Pulisic auch heute wieder trifft. In den letzten drei Ligaspielen schoss der Ex-BVB-Spieler gleich fünf Tore.

Manchester City vs. Chelsea: Die Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy - Rodrigo, Silva, de Bruyne - Sterling, Agüero, Mahrez

Ederson - Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy - Rodrigo, Silva, de Bruyne - Sterling, Agüero, Mahrez FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson - Kante, Jorginho, Kovacic - Willian, Abraham, Pulisic

Mit Pizarro, Essien & Co.: Als Chelsea Manchester City mit 6:0 vom Platz fegte © getty 1/28 Am Samstag spielt Manchester City gegen den FC Chelsea. Im Oktober 2007 gewannen die Blues mit 6:0 gegen City - wer lief damals auf? © getty 2/28 FC CHELSEA - Torwart: Petr Cech. © getty 3/28 Abwehr: Juliano Belletti. © getty 4/28 Abwehr: Ricardo Carvalho. © getty 5/28 Abwehr: Alex. © getty 6/28 Abwehr: Paulo Ferreira. © getty 7/28 Mittelfeld: Frank Lampard. © getty 8/28 Mittelfeld: Jon Obi Mikel. © getty 9/28 Mittelfeld: Michael Essien (Torschütze zum 1:0). © getty 10/28 Mittelfeld: Joe Cole (Torschütze zum 4:0). © getty 11/28 Angriff: Didier Drogba (Torschütze zum 2:0 und 3:0). © getty 12/28 Angriff: Salomon Kalou (Torschütze zum 5:0). © getty 13/28 Einwechselspieler: Andrii Shevchenko (Torschütze zum 6:0). © getty 14/28 Einwechselspieler: Claudio Pizarro. © getty 15/28 MANCHESTER CITY - Torwart: Joe Hart. © getty 16/28 Abwehr: Micah Richards. © getty 17/28 Abwehr: Richard Dunne. © getty 18/28 Abwehr: Vedran Corluka. © getty 19/28 Abwehr: Javier Garrido. © getty 20/28 Mittelfeld: Dietmar Hamann. © getty 21/28 Mittelfeld: Michael Johnson. © getty 22/28 Mittelfeld: Elano. © getty 23/28 Mittelfeld: Stephen Ireland. © getty 24/28 Mittelfeld: Martin Petrov. © getty 25/28 Angriff: Georgios Samaras. © getty 26/28 Einwechselspieler: Michael Ball. © getty 27/28 Einwechselspieler: Rolando Bianchi. © getty 28/28 Einwechselspieler: Darius Vassell.

Vor Beginn: Frank Lampard könnte mit dem FC Chelsea heute den siebten Ligasieg in Folge holen. Sollte die Mannschaft von Pep Guardiola die Serie durchbrechen, würde sie die Blues auch in der Tabelle überholen und auf den dritten Tabellenrang springen.

Vor Beginn: Anpfiff des Spiels ist 18.30 Uhr, Austragungsort des Spiels ist das Etihad Stadium in Manchester.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Spitzenspiel des 13. Spieltags der Premier League: Manchester City gegen den FC Chelsea.

© getty

Manchester City gegen Chelsea: Die letzten Duelle im Überblick

Fünf der letzten acht Ligaduelle zwischen Manchester City und dem FC Chelsea gingen an Manchester.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Carabao Cup (Finale) 24.02.2019 FC Chelsea Manchester City 3:4 n.E. Premier League 10.02.2019 Manchester City FC Chelsea 6:0 Premier League 08.12.2018 FC Chelsea Manchester City 2:0 Community Shield 05.08.2018 FC Chelsea Manchester City 0:2 Premier League 04.03.2018 Manchester City FC Chelsea 1:0 Premier League 30.09.2017 FC Chelsea Manchester City 0:1

Premier League: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag

Der Tabellendritte trifft auf den Tabellenvierten: Im Etihad Stadium steigt das absolute Spitzenspiel des 13. Spieltags der Premier League.

Die aktuelle Tabelle der Premier League