Es ist das Topspiel schlechthin in der Premier League: der FC Liverpool gegen Manchester City. Wo Ihr die Partie heute im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Außerdem gibt es hier Infos zur Tabellensituation in der englischen Liga und zum bisherigen Saisonverlauf beider Mannschaften.

Liverpool - Manchester City: Wann und wo findet das Premier-League-Topspiel statt?

Austragungsort der Partie ist das Anfield, die legendäre Spielstätte des FC Liverpool. Los geht es um 17.30 Uhr deutscher Zeit, wenn Schiedsrichter Michael Oliver erstmals die Pfeife in den Mund nimmt.

FC Liverpool - Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel gibt es in Deutschland ausschließlich auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung in voller Länge und geht bereits um 17 Uhr auf Sendung.

Dabei könnt Ihr das Programm entweder auf Sky Sport 1 HD im TV oder über Sky Go im Livestream verfolgen.

Sky hält in dieser Saison die exklusiven Rechte an der Premier League. Wenn Ihr andere Top-Ligen aus Europa sehen wollt, könnt Ihr auf DAZN zurückgreifen. Hier gibt es alle Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem im Angebot: Champions League und Europa League. Wem das noch nicht reicht, kann sich auf dem Livestream-Portal auch die MLS oder beispielsweise japanischen Fußball zu Gemüte führen.

FC Liverpool als Favorit gegen Manchester City

Vor wenigen Jahren noch undenkbar gehen die Reds heute als Favoriten in die Partie gegen die Citizens. Immerhin hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in dieser Premier-League Saison noch kein Spiel verloren und grüßt folgerichtig von der Tabellenspitze.

Und ManCity? Das hat schon zwei Mal verloren und geht mit sechs Punkten Rückstand in die Partie. Ein Sieg, und der Meisterschaftskampf wäre wieder völlig offen. Verliert Pep Guardiolas Team aber, könnte es mit der Titelverteidigung tatsächlich eng werden.

Das Topspiel ist also ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel - umso wichtiger dürfte für Liverpool da der Heimvorteil sein. Das Anfield ist für seine herausragende Stimmung bekannt und könnte bei Mohamed Salah und Co. noch ein paar Extra-Prozente herauskitzeln. Nicht umsonst appellierte Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz an die eigenen Fans - und sogar den Hotdog-Verkäufer, der heute in Topform sein soll.

Liverpool vs. Manchester City: Diese Spieler fehlen verletzt

Beide Teams müssen mehrere Ausfälle hinnehmen. Die sind:

Joel Matip (FC Liverpool)

Nathaniel Clyne (FC Liverpool)

Xherdan Shaqiri (FC Liverpool)

David Silva (Manchester City)

Oleksandr Zinchenko (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Ederson Moraes (Manchester City)

Leroy Sane (Manchester City)

Premier League: Tabelle am 12. Spieltag

