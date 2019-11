Premier League: Blues setzen Siegesserie fort - Pulisic trifft erneut

Chelsea hat sich am zwölften Spieltag zunächst an Titelverteidiger Manchester City vorbei auf Rang zwei geschoben. Die Blues gewannen ihr Heimspiel gegen Crystal Palace mit 2:0 (0:0) und weisen jetzt 26 Punkte auf. ManCity, am Sonntag (17.30 Uhr im LIVE-TICKER) Gast bei Tabellenführer FC Liverpool (31 Zähler), hat 25 Punkte auf dem Konto. Im Topspiel des Samstags empfängt Leicester City den FC Arsenal (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Tammy Abraham (52.) und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (79.) erzielten die Chelsea-Tore.

Pulisic ist in den vergangenen Wochen heiß gelaufen und hat in den letzten drei Spielen fünf Tore geschossen. Gegen Crystal Palace traf der US-Boy jetzt zum ersten Mal an der Stamford Bridge.

Die Londoner feierten den sechsten Sieg in der Premier League in Folge.

Premier League: Der 12. Spieltag im Überblick

Norwich City - FC Watford 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Deulofeu (2.), 0:2 Gray (52.)

FC Chelsea - Crystal Palace 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Abraham (52.), 2:0 Pulisic (79.)

FC Burnley - West Ham United (Sa., 16 Uhr)

Newcastle United - AFC Bournemouth (Sa., 16 Uhr)

FC Southampton - FC Everton (Sa., 16 Uhr)

Tottenham Hotspur - Sheffield United (Sa., 16 Uhr)

Leicester City - FC Arsenal (Sa., 18.30 Uhr)

Manchester United - Brighton & Hove Albion (So., 15 Uhr)

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa (So., 15 Uhr)

FC Liverpool - Manchester City (So., 17.30 Uhr)

Premier League: Die Tabelle