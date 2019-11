FC Liverpool gegen Manchester City heute im LIVE-TICKER

Topspiel in der Premier League! Der FC Liverpool empfängt heute Manchester City. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Liverpool - Manchester City heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem sich die Skyblues in der vergangenen Saison die Meisterschaft knapp vor Liverpool sicherte, will das Team von Jürgen Klopp den Pokal nach einer Durststrecke 30 Jahren endlich wieder in die Höhe stemmen.

Vor Beginn: Der FC Liverpool steht noch ungeschlagen an der Tabellenspitze, während City bereits zwei Mal als Verlierer vom Platz ging und somit schon sechs Punkte Rückstand auf die Reds hat.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Liverpool gegen Manchester City. Anpfiff im legendären Anfield ist um 17.30 Uhr.

FC Liverpool vs. Manchester City heute live im TV und Livestream

Die Partie wird in Deutschland exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Live-Berichterstattung beginnt um 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden via SkyGo oder mit dem monatlich kündbaren SkyTicket einen Livestream an.

Während die Premier League nur bei Sky gezeigt wird, könnt Ihr die anderen europäischen Top-Ligen, darunter die Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue1, live bei DAZN sehen.

FC Liverpool - Manchester City: Voraussichtliche Aufstellung

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Henderson - Mane, Firmino, Salah

Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Henderson - Mane, Firmino, Salah Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Stones, Mendy - De Bruyne, Gündogan, B. Silva - Mahrez, Jesus, Sterling

Premier League: Tabelle am 12. Spieltag

Tabelle nach den Samstagsspielen: