Premier League, 9. Spieltag: Tottenham weiter in der Krise - FC Chelsea mit Arbeitssieg

Tottenham Hotspur läuft in der Premier League unverändert den eigenen Ansprüchen hinterher. Der Champions-League-Finalist aus der Vorsaison wendete am 9. Spieltag beim 1:1 (0:1) gegen das noch sieglose Schlusslicht FC Watford nur dank eines späten Treffers eine Niederlage ab. Hinter der Spitze feierten der FC Chelsea und Leicester City derweil Favoritensiege. Manchester Citay kann am Abend wieder auf Platz zwei vorrücken (JETZT im LIVETICKER).

Die Blues um Teammanager Frank Lampard schlugen Abstiegskandidat Newcastle United 1:0 (0:0) und schoben sich vorerst auf den dritten Platz vor. Leicester, 2016 noch Überraschungsmeister auf der Insel, steht nach dem 2:1 (1:1) beim FC Burnley zunächst davor auf dem zweiten Platz.

Einen Punkterfolg nach zuvor drei Niederlage verbuchte der deutsche Teammanager Daniel Farke mit Aufsteiger Norwich City, das 0:0 beim AFC Bournemouth spielte.

FC Bayern demoliert Tottenham Hotspur: Reaktionen zum historischen Kantersieg in der Champions League © getty / twitter.com 1/19 SIEBEN zu ZWEI! Noch nie zuvor kassierte ein englisches Team in einem Europapokal-Heimspiel mehr Gegentore. Der FC Bayern hat Tottenham gedemütigt – meinen auch die Engländer. Hier gibt es die Netzreaktionen und Pressestimmen zum Debakel bzw. Triumph. © getty / twitter.com 2/19 Viele brachten die Vergangenheit von Matchwinner Serge Gnabry beim FC Arsenal mit seinem Viererpack gegen den ärgsten Arsenal-Rivalen Tottenham in Verbindung. Allen voran er selbst. © getty / twitter.com 3/19 Ob er es gar auf die Karriere von Mauricio Pochettino abgesehen hat, ist aber fraglich. © getty / twitter.com 4/19 Achtung Verwechslungsgefahr! © getty / twitter.com 5/19 Ein Blick auf den Scoutingreport des TSV Winsen erklärt einiges. © getty / twitter.com 6/19 Erinnerungen wurden auch bei DerBueriff wach. © getty / twitter.com 7/19 SC Paderborn - FC Bayern München 2:3 (Anm. d. Red.). © getty / twitter.com 8/19 Die Bayern brachten übrigens auch einigen Tennis-Fans den Fußball etwas näher. Nach dem 2:7 waren die aber wohl doch wieder verwirrt. © getty / twitter.com 9/19 Wenigsten die Arsenal-Fans hatten ihren Spaß. © getty / twitter.com 10/19 Zumindest ein paar. © getty / twitter.com 11/19 Generell wird natürlich von Top-6-Klub zu Top-6-Klub gestichelt. Manchester United darf allerdings nicht zu laut lachen. © getty / twitter.com 12/19 "Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid heute", sagte Manuel Neuer. Ob er das über Marc-Andre ter Stegen auch gesagt hätte? #justsaying © getty / twitter.com 13/19 Wirklich unschöne Szenen da auf den Rängen. Traurige Bilder - kommen wir lieber schnell zur englischen Presse. © getty / theguardian.com 14/19 The Guardian: Dies war Gnabrys Nacht und er beendete sie mit unglaublichen vier Treffern, als die Spurs in der Schlussphase beschämend eingingen. © getty / dailystar.co.uk 15/19 Daily Star: Der ehemalige Gunner Serge Gnabry stahl allen die Show. Er verließ einst Arsenal, um Jahre später zurückzukehren und Tottenham auf schlimmste Art und Weise zu jagen. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino wurde ausgebuht. © getty / mirror.co.uk 16/19 Mirror: Ein ausgedörrtes Tottenham kassiert eine englische Rekord-Niederlage gegen Bayern, die die Frage nach der Zukunft von Pochettino aufwirft. Die Spurs stecken nach der 2:7-Pleite in der Krise. © getty / dailymail.co.uk 17/19 Daily Mail: Dieses Ergebnis ist ein Hammerschlag, nicht nur für die Hoffnungen der Spurs in der Champions League, sondern auch für die eigene Selbstachtung. Das war eine Demütigung, deren Nachbeben spürbar sein wird. © getty / telegraph.co.uk 18/19 Telegraph: Das war ein absolutes Chaos. Und Pochettinos Erklärung, die Frustration seiner Spieler habe den Zusammenbruch in den letzten Minuten ausgelöst, klingt hohl. Es war mehr als das. Die Bayern waren einfach selbst nach dem Abpfiff noch nicht satt. © getty / bbc.com 19/19 BBC: Die Probleme von Tottenham Hotspur setzten sich fort. Das war eine der peinlichsten Nächte der jüngeren Geschichte. Die Spurs wurden auf die verheerendste Weise gedemütigt.

Tottenham Hotspur: Alli rettet Spurs kurz vor Schluss

In London erzielte Abdoulaye Doucoure (6.) nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die rechte Seite die Führung für Watford, ehe der englische Nationalspieler Dele Alli zumindest einen Punkt für die Spurs rettete. Tottenham, das derzeit ohne den verletzten Torhüter und Weltmeister Hugo Lloris auskommen muss, steht mit drei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen lediglich auf Rang sieben.

Teammanager Jürgen Klopp kann mit dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC Liverpool am Sonntag (17.30 Uh im LIVETICKER) bei Rekordmeister Manchester United mit dem neunten Sieg den Startrekord des FC Chelsea aus der Saison 2005/06 einstellen. Manchester City will noch am Samstag bei Crystal Palace den bereits acht Punkte großen Rückstand auf die Reds zumindest kurzzeitig verkürzen.

Premier League: Die Tabelle am 9. Spieltag