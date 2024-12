Übermäßiges Meckern: Spaniens Verband sperrt Barcelona-Trainer Hansi Flick

Nach seiner Roten Karte im Ligaspiel bei Betis Sevilla muss Hansi Flick auf die Tribüne. Der spanische Fußball-Verband hat den Trainer des FC Barcelona für zwei Spiele gesperrt, das gab die RFEF am Mittwoch bekannt. Flick war am vergangenen Samstag wegen übermäßigen Meckerns vom Schiedsrichter aus dem Innenraum verwiesen worden.

"Ich bin darüber wirklich enttäuscht, ich dachte, das würde mir nie passieren", hatte der frühere Bundestrainer nach dem Vorfall gesagt, zu dem es vor dem Betis-Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 gekommen war. Das Spiel endete 2:2. Nachvollziehen konnte Flick die Entscheidung nicht: "Es war wirklich nur eine Reaktion für mich selbst, sonst nichts - ich habe zu niemandem etwas gesagt."

Der 59-Jährige fehlt damit in La Liga am Freitagabend bei Real Valladolid und eine Woche später (20. Dezember) bei Champions-League-Teilnehmer FC Girona. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) spielt Barca in der Königsklasse bei Borussia Dortmund - mit Flick auf der Bank.