"Man weiß ja, wie es ist": Ehemaliger Star vom FC Bayern ledert wegen Lionel Messi gegen den Schiedsrichter

Guerrero: "Wenn man Messi mit dem Finger berührt, wird ein Foul verhängt"

In einem zweiten Interview fügte er hinzu: "Wir wurden berührt und es wurde kein Foul gegeben. Wenn man Messi mit dem Finger berührt, wird gegen uns alle ein Foul verhängt. Das macht es ein bisschen schwierig, weil es dich einschränkt."

Für Argentinien läuft es derweil rund: Messi und Co. gewannen ihr achtes von zwölf Qualifikationsspielen und stehen souverän an der Tabellenspitze. Lautaro Martínez erzielte den Siegtreffer, der von Messis Rekordassist eingeleitet wurde. Damit steht der amtierende Weltmeister kurz vor der Qualifikation für das diesmal 48 Mannschaften umfassende Turnier in Nordamerika.