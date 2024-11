"Was machst du, du Idiot?" Lionel Messi beschimpft während Spiel ehemaligen Bundesliga-Verteidiger

Argentiniens Lionel Messi hat Perus Abwehrspieler Carlos Zambrano während des 1:0-Sieges der Albiceleste im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag offenbar mit den selben Worten beleidigt wie einst auch Wout Weghorst während der WM 2022.

Zambrano wollte Messi bei einem Zweikampf am Torschuss hindern, berührte den 37-jährigen Superstar dabei sowohl an den Füßen als auch am Oberkörper. Messi, offensichtlich genervt von Zambranos Einsteigen, fauchte nach der Szene einige Worte in Richtung des früheren Bundesligaprofis.

Dabei war an Messis Lippen vermeintlich der spanische Satz "Que haces, Bobo?" abzulesen, was übersetzt so viel bedeutet wie: "Was machst du, du Idiot?"

In etwa die gleichen Worte hatte Messi auch in einer berüchtigten Szene von der WM 2022 benutzt. Nach dem dramatischen Viertelfinal-Triumph über die Niederlande hatte Messi in der Mixed Zone gegenüber Oranje-Stürmer Wout Weghorst ebenfalls den spanischen Ausdruck "Bobo" verwendet, sagte: "Was guckst du so, du Idiot? Geh weiter, los."

Ob Weghorst Messi, mittlerweile bekanntlich in den USA bei Inter Miami aktiv, zuvor provoziert hatte, blieb unklar.