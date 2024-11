"Große Anstrengungen" werden unternommen: Top-Nation will angeblich Pep Guardiola von Manchester City verpflichten

© getty

Folgt Pep Guardiola bei der Selecao auf Dorival Junior

Brasiliens Nationalelf steckt seit geraumer Zeit in einer Krise und hechelt den eigenen Ansprüchen hinterher. Bei der Copa America im Sommer flog der Mitfavorit im Viertelfinale nach einer Reihe durchwachsener Vorstellungen gegen Uruguay raus.

In der laufenden Qualifikation für die WM 2026 hagelte es in zehn Spielen vier Niederlagen. Mit 16 Punkten belegt der Rekordweltmeister den vierten Platz und hat sechs Punkte Rückstand auf Erzrivale Argentinien an der Spitze.

Seit Anfang 2024 ist Dorival Junior (62) Trainer Brasiliens. Er löste den glücklosen Fernando Diniz ab und steht beim CBF noch bis 2026 unter Vertrag. Ursprünglicher Plan der Brasilianer war es, im vergangenen Sommer Carlo Ancelotti (65) von Real Madrid zu holen. Dieser aber vollzog eine Kehrtwende und unterschrieb einen neuen Vertrag bei den Blancos.

Manchester City absolviert vor der Länderspielpause am Samstag ein Auswärtsspiel in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion. Brasilien trifft anschließend in den beiden letzten Länderspielen des Jahres auf Venezuela (14. November) und Uruguay (20. November).