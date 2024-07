Pep Guardiola angeblich Top-Kandidat bei Suche nach Englands neuem Nationaltrainer

Der Spanier steht bei seinem Klub Manchester City allerdings noch bis 2025 unter Vertrag, sodass der englische Verband FA bis dahin mit einer Übergangslösung leben müsste, die dann in einem Jahr an Guardiola übergibt.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hatte sein Amt nach der Final-Niederlage bei der Europameisterschaft gegen Spanien zur Verfügung gestellt.

Guardiola geht in sein letztes Vertragsjahr bei City und hat bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass er sich danach vorstellen kann, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Konkret nannte er dabei das Traineramt bei einem Nationalteam, das an einer WM oder EM teilnimmt. Sollte sich Guardiola tatsächlich für England entscheiden, hätte er ein Jahr Zeit, um die Three Lions auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vorzubereiten.