Aus von Carlo Ancelotti soll beschlossen sein: Real Madrid plant wohl Trainerhammer für 2025

Real Madrid: Kommt Xabi Alonso im Doppelpack mit Florian Wirtz?

Alonso, der vor einigen Monaten auch mit dem FC Liverpool und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, könnte indes dem Vernehmen nach zwei hochkarätige Neuverpflichtungen zu seinem Einstand bei Real bekommen: So sollen sich die Königlichen um Ballon-d'Or-Gewinner Rodri von Manchester City bemühen und zudem hofft man, dass Alonso Florian Wirtz aus Leverkusen mit nach Madrid bringen kann.

Vor seinem Engagement in Leverkusen war Alonso als Trainer lediglich im Nachwuchs von Real und beim B-Team seines Heimatvereins Real Sociedad tätig gewesen.

Im Oktober 2022 übernahm er Bayer im Tabellenkeller der Bundesliga und führte die Werkself vergangene Saison zum Double aus Meistertitel und DFB-Pokal. In der laufenden Spielzeit läuft es nicht mehr ganz so reibungslos: In der Liga hat man als Vierter schon sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München, in der Champions League kam Leverkusen am Dienstag beim FC Liverpool mit 0:4 unter die Räder.