"Uns fehlt die Seriösität": Carlo Ancelotti benennt Real Madrids Defizite knallhart

Nach dem 0:4 im Clasico gegen den FC Barcelona Ende Oktober unterlag Real am Dienstag in der Champions League der AC Milan zuhause mit 1:3. Letztmals, als die Madrilenen zwei Heimspiele in Folge mit mindestens drei Gegentoren verloren, saß Juande Ramos auf der Trainerbank, der die Königlichen lediglich ein halbes Jahr lang coachte. Seinerzeit im Mai 2009 folgte auf ein 2:6 gegen Barcelona ein 1:3 gegen Mallorca.

Der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw hatte Milan am Dienstag in Madrid nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung gebracht, kurz darauf konnte Vinicius Junior per Elfmeter ausgleichen. Alvaro Morata sorgte in der 39. Minute in seiner Heimat aber wieder für eine Milan-Führung, rund eine Viertelstunde vor dem Ende traf dann Tijjani Reijnders zum 3:1-Endstand zugunsten der Italiener.

Real rutschte in der Tabelle der Champions-League-Ligaphase auf Platz 17 ab, nach vier Spieltagen steht der Titelverteidiger bei sechs Punkten. Da an den beiden kommenden CL-Spieltagen jeweils komplizierte Auswärtsspiele beim FC Liverpool (27. November) und bei Atalanta Bergamo (10. Dezember) anstehen, könnte die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase für Real in akute Gefahr geraten.