Mission WM-Viertelfinale gestartet: Mauricio Pochettino siegt beim US-Debüt

Beim Debüt des Argentiniers bezwang der WM-Gastgeber von 2026 in Austin/Texas Panama in einem Testspiel mit 2:0 (0:0) und schöpfte etwas Hoffnung für die Turniermission. Yunus Musah (49.) vom AC Mailand sowie der frühere Augsburger Ricardo Pepi (90.+4) schossen den Premierenerfolg für Pochettino heraus.

"Es ist ein sehr gutes Gefühl. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel für uns", sagte der im September verpflichtete Trainer. Er wolle "nach und nach" etwas aufbauen. "Das Ziel ist 2026, aber ich denke, wir sind glücklich, weil wir eine solide und sehr professionelle Leistung gezeigt haben und sehr gut gekämpft haben. Aber es ist nur der erste Schritt zur Verbesserung."

Die Ansprüche sind hoch. Der US-Verband habe ihm zu verstehen gegeben, dass bei der WM 2026 in den USA sowie Kanada und Mexiko "in Wahrheit das Viertelfinale" eingeplant ist, sagte Pochettino. Zuletzt war die USA bei der Copa America allerdings bereits in der Gruppenphase gescheitert, Gregg Berhalter musste daraufhin gehen. Nächster Gegner ist am Dienstag der ewige Rivale Mexiko.