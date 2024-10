Gerichtstermin als Grund? João Palhinha fehlt in Portugals Kader

Nach Informationen von DAZN waren "persönliche Gründe" dafür verantwortlich. "Ich denke, der Kontext ist wichtig", erklärte Trainer Roberto Martinez im portugiesischen Sport TV: "Palhinha hat die Erlaubnis erhalten, die erste Trainingseinheit zu verpassen und es war wichtig, zwei weitere Trainingseinheiten zu haben, bevor er im Kader steht."

In Portugal kursieren bereits länger Gerüchte über seinen Beziehungsstatus. So soll er sich derzeit in einem Scheidungsprozess mit seiner Frau befinden. Ein Gerichtstermin sei laut der portugiesischen Boulevardpresse der Grund für sein Fehlen gewesen.

Beim FC Bayern war Palhinha zuletzt außen vor. Für Portugal soll er gegen Schottland wieder im Kader stehen. Das kündigte Martinez bereits an.