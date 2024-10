Cristiano Ronaldo trifft bei Portugal-Sieg in Polen - Spanien setzt sich mit Mühe durch

Superstar Cristiano Ronaldo trifft in der Nations League weiter zuverlässig. Mit seinem dritten Treffer im dritten Spiel führte der 39 Jahre alte Kapitän Portugals Nationalteam zu einem ungefährdeten 3:1 (2:0) gegen Polen und entschied damit auch das Torjäger-Duell mit dem zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski für sich.

Mit der vollen Ausbeute von neun Punkten machten die Portugiesen einen großen Schritt Richtung Play-offs. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) könnte das Team um Ronaldo in Glasgow gegen Schottland bereits den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

In Warschau brachte Bernardo Silva (26.) den Europameister von 2016 nach einem stürmischen Beginn der Polen in Führung. Ronaldo, der in der Anfangsphase die Latte getroffen hatte, erhöhte per Abstauber nach einem Pfostenschuss von Rafael Leao (37.) und verließ nach einer guten Stunde den Platz. Dazu unterlief Jan Bednarek ein Eigentor (88.). Bayern Münchens Joao Palhinha fehlte im Kader von Trainer Roberto Martinez, nachdem er für das erste Training in dieser Woche aus persönlichen Gründen freigestellt worden war.

Lewandowski ließ zu Beginn der zweiten Halbzeit die große Chance auf den Anschlusstreffer liegen (56.), Piotr Zielinski machte es besser (78.). Dennoch benötigen die Polen im vierten Spiel am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Kroatien dringend Punkte, um ihre Play-off-Chance zu wahren.