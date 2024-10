Erste große Mahnahme von Thomas Tuchel? Hier könnte der neue Trainer von England durchgreifen

Jordan Pickford wackelte zuletzt gehörig

Der englische Nationaltorhüter wackelte in den letzten Jahren immer mal wieder, hat nun aber endgültig seinen Status als unangefochtene Nummer eins verloren, nachdem er bei Englands 1:2-Niederlage gegen Griechenland einen katastrophalen Auftritt hingelegt hatte. Ein dicker Patzer früh im Spiel beispielsweise wurde von Abwehrmann Levi Colwill gerade noch so von der Linie gerettet.

In der Folge hatte ihn Interimscoach Carsley beim zweiten Auftritt Englands in der Oktober-Länderspielpause auf die Bank gesetzt. Statt dem Stammtorhüter des FC Everton startete Dean Henderson von Crystal Palace und zeigte einen ordentlichen Auftritt.

Auch Tuchels Vorgänger Gareth Southgate hatte früh in seiner Amtszeit an der Torwartposition gearbeitet. Im Oktober 2016 berief er den damals 22-jährigen Jordan Pickford zum ersten Mal in die englische Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er allerdings erst ein Jahr später am 10. November 2017 gegen Deutschland, dabei hielt er seinen Kasten sauber.

Im folgenden Duell stach er Joe Hart und Jordan Butland aus und wurde folglich Stammkeeper der Three Lions. Über acht Jahre hiel Southgate nahezu durchgehend an Pickford fest, sodass der Schlussmann auf 71 Spiele im Trikot der Engländer kommt. Dabei kassierte er 53 Tore und spielte 33-mal zu Null.