"Ich bin sehr stolz": Thomas Tuchel ist neuer englischer Nationaltrainer

Beim FC Bayern vom Hofe gejagt, im Königreich der neue Heilsbringer: Thomas Tuchel soll England bei der WM 2026 zum ersten großen Titel seit Wembley 1966 führen und dann "60 Jahre des Schmerzes" beenden.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass mir die Ehre zuteil wird, die englische Nationalmannschaft anzuführen. Ich fühle mich seit langem mit dem Fußball in diesem Land verbunden, und er hat mir schon einige unglaubliche Momente beschert", sagte Tuchel und schwärmte von einem "großen Privileg".

Sein Vertrag mit der FA beginnt am 1. Januar. Über die Laufzeit wurde zunächst offiziell nichts bekannt. Die Zeitung Mirror will aber erfahren haben, dass das Arbeitspapier nach der WM 2026 ausläuft. Wie in München wird der Engländer Anthony Barry sein Assistent.

Verbandspräsident Mark Bullingham zeigte sich "begeistert, dass wir mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt gewinnen" konnten.

Beim Kandidaten-Casting nach dem Rücktritt von Gareth Southgate habe Tuchel "sehr beeindruckt. Er stach mit seiner großen Erfahrung und seinem Elan hervor."

Tuchel und sein Team würden sich nun "voll und ganz darauf konzentrieren, uns die bestmögliche Chance zu geben, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen".