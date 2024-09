Portugal vs. Kroatien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Am ersten Tag der neuen Nations-League-Saison empfängt Portugal die Nationalmannschaft von Kroatien. Beide Mannschaften zählen zu den stärksten Teams Europas: Portugal sicherte sich den ersten Titel in diesem Wettbewerb im Jahr 2019, während Kroatien zuletzt im Finale 2023 Spanien im Elfmeterschießen unterlag (5:6).

Die heutige Partie ist nur eine von neun Begegnungen am Auftakttag der neuen Spielzeit 2024/25. Los geht es am Donnerstag mit dem Duell zwischen Aserbaidschan und Schweden (18.00 Uhr). Das Topspiel zwischen Portugal und Kroatien folgt um 20.45 Uhr - so wie die sieben weiteren Begegnungen des Tages.