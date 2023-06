Kroatien und Spanien machen im heutigen Finale unter sich aus, wer die dritte Auflage der Nations League gewinnt. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Im Finale der Nations League geht es heute zwischen Kroatien und Spanien so richtig zur Sache. SPOX beschreibt für Euch das gesamte Spielgeschehen live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Kroatien vs. Spanien: Das Finale der Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kroatien bezwang am Mittwoch die Niederlande mit 4:2 nach Verlängerung und steht nach der WM 2018 wieder in einem Finale. Spanien sicherte sich das Ticket mit einem späten 2:1-Sieg über Italien und will es diesmal besser machen als 2021, als man im Finale der Nations League gegen Frankreich verlor.

Vor Beginn: Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Stadion De Kuip in Rotterdam.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Nations-League-Finals zwischen Kroatien und Spanien.

Kroatien vs. Spanien: Das Finale der Nations League heute im TV und Livestream

DAZN überträgt das Finale der Nations League live ab 20.45 Uhr mit Jan Platte und Experte Sascha Bigalke in der Kommentatoren-Kabine.

Die drei Pakete, die Euch den Zugriff auf DAZN ermöglichen, sind DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Kroatien vs. Spanien lässt sich auch bei OneFootball einzeln buchen.

