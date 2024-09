Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Länderspiele am Freitag im TV und Livestream?

Der erste Spieltag der UEFA Nations League wurde am Donnerstag mit neun Begegnungen eröffnet. Am heutigen Freitag geht der Wettbewerb mit acht weiteren Spielen in verschiedenen Gruppen weiter. Insgesamt nehmen 55 europäische Nationalmannschaften an der diesjährigen Ausgabe teil. Deutschland wird jedoch erst am Samstag in das Turnier einsteigen, wenn die Mannschaft gegen Ungarn antritt.

Die UEFA Nations League ist in vier Ligen (A bis D) unterteilt, wobei die Mannschaften basierend auf ihrer UEFA-Ranglistenposition und den Ergebnissen aus vorherigen Turnieren zugeordnet werden. Während in der Liga A die besten Teams um den Gesamtsieg spielen, kämpfen die Mannschaften in den unteren Ligen um Auf- und Abstieg​.