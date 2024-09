Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Länderspiele am Donnerstag im TV und Livestream?

Nach ihrer Einführung im Jahr 2018 geht die UEFA Nations League inzwischen in ihre vierte Saison. Der Wettbewerb ist in vier Ligen unterteilt, wobei die stärksten Teams in Liga A antreten. Die Sieger der vier Gruppen in Liga A qualifizieren sich schließlich für das Final-Four-Turnier, in dem der Titelträger ermittelt wird. In der bisherigen Geschichte der Nations League konnten sich Portugal (2019), Frankreich (2021) und zuletzt Spanien (2023) den Sieg sichern.

Der amtierende Gewinner, Spanien, gewann die UEFA Nations League 2023, nachdem sie im Finale in Rotterdam Kroatien nach Verlängerung mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegt hatten. Dieser Triumph markierte Spaniens ersten Sieg in diesem Wettbewerb.