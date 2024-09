Ilkay Gündogan ist von den Socken! Victor Osimhen vor Wechsel zu Galatasaray in Istanbul angekommen

Osimhen hatte sich mit Napolis Klubchefs in den vergangenen Monaten überworfen. Nach geplatzten Transfers zu Chelsea und Al-Ahli am Deadline Day kündigte er an, nicht mehr für den italienischen Meister von 2023 auflaufen zu wollen. Die Partenopei strichen ihn daraufhin aus ihrem Kader für die Serie-A-Saison und nahmen ihm die Rückennummer weg.

Galatasaray kann Osimhen verpflichten, weil das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 13. September geöffnet ist. Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnte der Angreifer nach der Länderspielpause im Ligaduell mit Rizespor debütieren. Osimhen kündigte am frühen Dienstagmorgen bereits an: "Ich werde mein Bestes für Euch geben."