Leihe in die Türkei? Ausgebooteter Victor Osimhen offenbar vor Abschied aus Neapel

Gianluca Di Marzio berichtete am Montag, Galatasaray arbeite an einem Transfer von Osimhen. In der Türkei ist das Transferfenster noch eine ganze Weile geöffnet, Deadline ist der 13. September. Wenig später meldete sich Fabrizio Romano via X zu Wort und erklärte, Napoli und der türkische Meister seien sich über eine Leihe bis zum Saisonende einig. Es gebe keine Kaufoption oder gar -verpflichtung. Galatasaray soll demnach Osimhens Gehalt in der Gegend von zehn Millionen Euro übernehmen.

Laut Romano müsse nun nur noch Osimhens Einverständnis eingeholt werden.

Galatasaray ist offenbar auf der Suche nach einem hochkarätigen Angreifer, nachdem sich Stürmerstar Mauro Icardi verletzt hat. Mittelfristig wolle man auf eine Formation mit zwei echten Spitzen umstellen und hat offenbar Osimhen als passenden Partner für den Argentinier identifiziert.