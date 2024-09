Conference League 2024/25, Modus: Warum gibt es weniger Spiele als in der Champions League und Europa League?

In der Conference-League-Saison 2024/25 werden insgesamt 153 Spiele ausgetragen. Das sind 36 Duelle weniger als in der Champions League und der Europa League, wo in dieser Saison aufgrund des neuen Modus ganze 189 Spiele absolviert werden.

Die 36 Mannschaften treffen in der Gruppenphase jeweils auf sechs unterschiedliche Gegner (drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele). In der Conference League stehen somit in diesem Jahr zwei Gruppenspieltage weniger an als in der Champions League und der Europa League, wodurch insgesamt 36 Begegnungen weniger ausgetragen werden.

In der K.o.-Phase unterscheidet sich der Modus zwischen den Europapokalwettbewerben hingegen nicht. Die besten acht Teams der Gruppenphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein, während die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 in den Playoffs um das Achtelfinalticket kämpfen. Anschließend finden wie gewohnt das Viertelfinale und das Halbfinale statt. Das Conference-League-Endspiel steigt schließlich am 28. Mai 2025 im Stadion Miejski in Breslau.