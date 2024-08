"Es erfüllt mich mit Stolz": Xherdan Shaqiri hat neuen Klub gefunden

"Es erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich sehr, dass ich heute in meine Heimat zum FCB zurückkehren kann. Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Klub und der Region tief verbunden. Als Fan und natürlich auch als Spieler", sagte Shaqiri, der nach der EM in Deutschland seine Karriere in der "Nati" nach 125 Spielen beendet hatte. Er wolle "mit dem FCB nochmal angreifen".

Der heute 32-Jährige hat zahlreiche Jugendteams des FC Basel durchlaufen und war 2012 vom Rhein an die Isar zum FC Bayern gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister gewann Shaqiri in 81 Pflichtspielen insgesamt neun Titel, darunter das Triple 2013. Vor dem Wechsel in die USA folgten weitere Stationen, unter anderem bei Inter Mailand und dem FC Liverpool.

"Wir sind mit Xherdan seit Wochen im Gespräch und freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat. Die Unterschrift war - auch finanziell - nur deshalb möglich, weil der FCB, aber vor allem auch Xherdan selber, diese Rückkehr unbedingt wollten", sagte Basels Sportdirektor Daniel Stucki. Der Klub begrüßte Shaqiri in Schwiizerdütsch zurück bei dessen Wurzeln: "Härzligg willkomme dehei, Shaq!"