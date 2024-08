Transfers und Gerüchte: Rayo Vallecano vor Sensationstransfer von James Rodríguez - Ademola Lookman mit PSG einig?

© getty

FLORIAN WIRTZ

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hat sich bei RTL/ntv und sport.de zu den permanenten Gerüchten um die Zukunft des deutschen Nationalspielers geäußert. "Also ich habe ja gefühlt vorgestern Fragen beantwortet, ob er in diesem Sommer da ist. Da war ich sehr optimistisch. Ich habe sogar mal in einer Sendung gesagt, dass er bleibt. Das hat mir dann auch keiner geglaubt. Von daher: Was soll ich sagen?", sagte Rolfes.

Rolfes betonte, dass "es sowieso keine Entscheidung jetzt hier im August gibt". In seinen Augen würden sich die Fans wünschen, "dass die Spieler nicht permanent immer gefühlt auf der Durchreise sind oder gucken, wo gehen sie jetzt hin?".

Die Gerüchte um Wirtz seien zudem "nie von Florian, von seinem Vater oder von uns" gekommen, sagte Rolfes, "sondern eher von den Außenstehenden oder von der Öffentlichkeit, die gewisse Sachen antizipieren wollen".

Dennoch ist sich der 42-Jährige sicher: "Dass ihn irgendwann der Weg auch mal woanders hinführt, davon kann man ausgehen. Aber solange er hier bei uns ist, genießen wir das alles zusammen."