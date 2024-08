Transfers und Gerüchte: Grätscht der FC Barcelona bei Jadon Sancho dazwischen?

© getty

SEPP VAN DEN BERG

Der zuletzt an den 1. FSV Mainz 05 ausgeliehene Sepp van den Berg wird sich wohl dem FC Brentford anschließen. Das vermeldet Sky Sports aus England.

Demnach sei auch Bayer Leverkusen noch bis zuletzt im Rennen um den 22-Jährigen gewesen, schaut nun aber wohl in die Röhre. Auch der VfL Wolfsburg soll laut kicker interessiert gewesen sein. Brentford soll umgerechnet rund 30 Millionen Euro plus Boni in Höhe von mehr als sieben Millionen für den Innenverteidiger hinblättern.