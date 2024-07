Rassistische Anfeindung bei Jugendturnier? Liverpool-Team verlässt gegen Eintracht Frankfurt geschlossen den Platz

Die Spieler des FC Liverpool verließen geschlossen das Feld und weigerten sich, die Partie wieder aufzunehmen, nachdem einer der Spieler des englischen Klubs beleidigt worden sein soll. Beide Mannschaften standen sich am Samstag im Rahmen des Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall gegenüber. Zum Zeitpunkt des Vorfalls stand es 1:1, die Partie wurde anschließend 3:0 für Frankfurt gewertet.

Der Vorfall ist ein weiterer in einer Reihe von hässlichen rassistischen Vorwürfen, die den Fußball in der vergangenen Woche erschüttert haben. Chelseas Enzo Fernandez entschuldigte sich, nachdem er ein Video geteilt hatte, in dem argentinische Spieler nach dem Gewinn der Copa América ein rassistisches Lied über französische Spieler sangen.

Die Wolverhampton Wanderers reichten eine Beschwerde ein, nachdem ein Spieler aus Como während eines Freundschaftsspiels am Montag in Marbella eine rassistische Bemerkung gegenüber Stürmer Hwang Hee-chan geäußert haben soll.