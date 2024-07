"Jackie Chan": Ärger nach Beleidigung bei Testspiel

Beim Test des englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers am vergangenen Montag gegen den Serie-A-Aufsteiger Como 1907 soll ein namentlich nicht genannter Spieler der Italiener den Südkoreaner Hwang als "Jackie Chan", den berühmten Schauspieler aus Hongkong, bezeichnet haben.

Wie die KFA via X mitteilte, äußerte diese in einem Schreiben an die FIFA ihr "ernstes Besorgnis über die rassistischen Handlungen, unter denen Chang leiden musste". Der Brief forderte den Weltverband dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen und "den Rassismus auf dem Fußballfeld auszumerzen".