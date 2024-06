Kevin De Bruyne sorgt für die Führung: Belgien gewinnt EM-Test gegen Montenegro glanzlos

Aus der Bundesliga standen Torhüter Koen Casteels, der den VfL Wolfsburg in diesem Sommer verlässt, und Leipzigs Lois Openda in der Startelf. In der zweiten Halbzeit wechselte Tedesco munter durch, nach Gelb-Rot gegen Milos Brnovic (88.) spielte sein Team dazu in Überzahl.

Der letzte Härtetest der Belgier steht am Samstag gegen Luxemburg an. Bei der EM müssen die "Roten Teufel" in Gruppe E gegen die Slowakei, Rumänien und die Ukraine ran.