"Ein exotisches Abenteuer ist in Ordnung": ManCity-Star Kevin de Bruyne offen für möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien

Saudi-Arabien gilt vor allem als finanziell sehr lukratives Transferziel, daraus machte auch De Bruyne keinen Hehl. "In meinem Alter muss man für alles offen sein. Sie sprechen von unglaublichen Geldbeträgen, die möglicherweise das Ende meiner Karriere bedeuten. Manchmal muss man darüber nachdenken", so der belgische Nationalspieler.

"Wenn ich dort zwei Jahre spiele, kann ich unglaublich viel Geld verdienen. Davor musste ich 15 Jahre lang Fußball spielen. Möglicherweise erreiche ich diesen Betrag noch nicht einmal."

De Bruyne trifft bei der EM 2024 in Deutschland mit Belgien in Gruppe E auf Rumänien, die Ukraine und die Slowakei. Sein Vertrag in Manchester ist bis 2025 datiert.