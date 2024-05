"Und er schaut schüchtern auf den Boden": Mitspieler gibt Einblicke nach Rekord-Spiel von Lionel Messi

Messi hatte am Wochenende beim 6:2 gegen die New York Red Bulls ein Tor selbst erzielt und fünf weitere vorbereitet, darunter drei für seinen Ex-Barça-Kollegen Luis Suárez. Damit stellte er Liga-Bestmarken für die meisten Torbeteiligungen und die meisten Assists in einem Spiel auf.

Gressel sagte im Podcast Player/Manager: "So wie immer gehe ich nach dem Spiel durch die Kabine, klatsche mit allen ab oder umarme die anderen. Ich komme also bei Leo an und gebe ihm ein High-Five und sage 'Fünf Assists heute?'. Und er sagt nur 'Joa' und schaut schüchtern auf den Boden, lächelt dabei ein bisschen. Das war ein cooler Moment, dass er so bescheiden ist. Es sah so aus, als ob es ihm fast peinlich war."

Messi wechselte im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain ablösefrei zu Inter Miami. In der laufenden Saison kommt er auf zehn Tore und neun Vorlagen in nur acht Liga-Spielen. Er hat sein Team mit seinen starken Leistungen an die Spitze der Eastern Conference geführt, nachdem Miami im vergangenen Jahr noch die Playoffs verpasst hatte.

Messi ist bereits dreimal als Spieler des Spieltags und außerdem als Spieler des Monats April ausgezeichnet worden. Er gilt aktuell als heißer Kandidat auf den MVP-Titel in der MLS. Am Wochenende hat der Argentinier die nächste Möglichkeit, Scorerpunkte zu sammeln: Dann geht es für das Messi-Team zum Tabellenelften Montreal Impact.