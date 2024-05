Lionel Messi stellt famosen MLS-Rekord von Thierry Henry ein

Messis fünf Assists gegen New York waren zudem die meisten, die je einem Spieler in der MLS in einem einzigen Spiel geglückt sind. Zudem ist 'La Pulga' der erste Akteur in der MLS-Geschichte, der in fünf aufeinanderfolgenden Partien jeweils mindestens zwei direkte Torbeteiligungen aufweisen kann. Insgesamt steht Messi in der laufenden Saison nun bei zehn Toren und neun Assists in acht MLS-Einsätzen.

Miami ist in der Tabelle der Eastern Conference aktuell mit 24 Punkten aus zwölf Spielen Tabellenerster und damit auf einem sehr guten Weg, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Das nächste Spiel steht am kommenden Samstag in Montréal an.