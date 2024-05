Toni Kroos: Karriere, Titel, Frau, Kinder, Vereine - der Star von Real Madrid und DFB-Team im Profil

Wie viele Titel hat Toni Kroos in seiner Karriere gewonnen? Und wie oft holte er dabei die Champions League?

Bis dato hat Kroos in seiner langen und extrem erfolgreichen Karriere insgesamt 33 Titel gewonnen.

Dabei sticht natürlich zunächst der WM-Titel 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft heraus. Kroos stand seinerzeit in Brasilien in allen sieben Spielen auf dem Weg zum Triumph in der Startelf von Joachim Löw. Unter anderem lieferte er dabei den Assist zum 1:0-Siegtor im Viertelfinale gegen Frankreich, beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielte er dann zwei Treffer selbst und legte einen weiteren auf.

Ebenso ganz besonders sind die fünf Champions-League-Pokale, die Kroos bis dato in die Höhe stemmen durfte. Den ersten davon holte er 2013 noch mit dem FC Bayern, die vier weiteren dann im Trikot von Real Madrid (2016, 2017, 2018 und 2022). Am 1. Juni könnte noch ein insgesamt sechster CL-Triumph hinzukommen, wenn Kroos und Co. im Finale der Saison 2023/24 auf Borussia Dortmund treffen.

Des Weiteren wurde Kroos unter anderem dreimal Deutscher Meister mit Bayern, viermal spanischer Meister mit Real, insgesamt sechsmal Klub-Weltmeister und dreimal DFB-Pokalsieger.

Alle Titel von Toni Kroos in der Übersicht