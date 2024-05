Lautaro Martínez schwärmt von Landsmann Lionel Messi: "Fühlt sich manchmal so an, als würde er eine andere Sportart betreiben"

Messi, seit 2023 bei Inter Miami in den USA aktiv, stand bisher 40-mal gemeinsam mit Martínez für Argentinien auf dem Platz. Beide wurden 2022 Weltmeister mit der Albiceleste, als Messi dem Turnier seinen Stempel aufdrückte, in sieben Spielen sieben Tore erzielte und seine ohnehin schon glorreiche Karriere noch einmal krönte.

Messi steht noch bis Ende 2025 in Miami unter Vertrag und läuft weiterhin für Argentinien auf. Im Sommer steht die Copa América in den USA an (20. Juni bis 14. Juli), bei der Martínez und Messi den Titel von 2021 verteidigen wollen. In der Gruppenphase trifft Argentinien auf Peru, Chile und Kanada, los geht es am 20. Juni in Atlanta gegen die Kanadier.