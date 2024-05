Der nächste Kumpel von Lionel Messi im Anflug? Inter Miami bemüht sich angeblich um Argentinien-Weltmeister

© getty

Angel Di María muss erst Vertrag in Lissabon erfüllen

Di María kommt für Argentinien auf 138 Länderspiele (30 Tore). Er traf, genau wie auch Messi, im WM-Finale 2022 gegen Frankreich für Argentinien. In der laufenden Saison kommt er Benfica auf acht Tore und elf Assists in 26 Liga-Duellen. In Lissabon hatte er seine erste Station in Europa, bevor es für ihn zu Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und Juventus Turin ging.

Di María muss zunächst seinen Vertrag bei Benfica erfüllen, bevor er wechseln kann. Danach steht für den Argentinier allerdings auch noch die Copa América mit seinem Nationalteam an, die in diesem Jahr in den USA ausgetragen wird. Es wird das letzte große Turnier sein, an dem der 36-Jährige teilnehmen wird, wie er bereits angekündigt hat.

Inter Miami hat auch dank Lionel Messi (neun Tore und vier Vorlagen in sieben Partien) einen starken Saisonstart hingelegt: Das Team führt die Tabelle der Eastern Conference an. Am Wochenende geht es für Miami nun gegen die New York Red Bulls.