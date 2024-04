Kevin De Bruyne jagt Assist-Rekord: Nur zwei aus den letzten 30 Jahren stehen vor ihm

Kevin De Bruyne jagt zwei Weltstars: Schon sehr bald könnte der Superstar von Manchester City die zweitmeisten Assists der vergangenen 30 Jahre haben.

Nur Luis Figo und Lionel Messi haben aktuell mehr Assists auf ihrem Konto. Figo, der einst für Sporting, Barcelona, Real Madrid, Inter Mailand und Portugal auflief, steht bei 283 Torvorlagen, De Bruyne bei 282. Noch in dieser Saison könnte der Belgier also an der Legende vorbeiziehen.

Messi hingegen scheint mit seinen 366 Assists uneinholbar zu sein. Zumal der Argentinier noch aktiv ist und bei Inter Miami sowie mit der Nationalmannschaft noch aufstocken kann.