"Missing" statt "Messi": Fan-Wut in der MLS

Inter Miami wird auch weiterhin im eigenen Interesse den Kader für die jeweiligen Spiele zusammenstellen und den Fans sowohl im eigenen Stadion als auch bei den Auswärtsspielen nicht garantieren können, dass der 36 Jahre alte Argentinier immer auflaufen wird. Das Interesse an den Duellen mit Beteiligung von Inter Miami ist in dieser Saison wegen Messi riesengroß.

In der MLS geht es für das Team nun noch in zwei Heimspielen gegen Atlanta United und St Louis City, bevor für Messi die Copa América ansteht, die in den USA ausgetragen wird, während der Liga-Betrieb weitergeht.