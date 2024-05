"Das werde ich vermissen": Tränen-Abschied von Ex-Bayern-Star

"Ich sitze hier mit einem sehr stolzen Gefühl", sagte der 47-Jährige mit Tränen in den Augen auf der Pressekonferenz am Sonntag nach dem 3:1-Sieg von Royal Antwerpen gegen den RSC Anderlecht.

"Man denkt nur an die Spiele, aber wenn man sieht, was auf dem Trainingsplatz passiert, wie wir jeden Tag miteinander umgehen - das macht mich so stolz. Das werde ich vermissen", so van Bommel weiter.

Der Niederländer übernahm den belgischen Klub im Sommer 2022, gewann direkt in seiner ersten Saison die Meisterschaft und den Pokal, was die Champions-League-Teilnahme zur Folge hatte. Die laufende Spielzeit schloss Royal dann allerdings auf einem enttäuschenden sechsten Platz ab.

Wie es für van Bommel in der kommenden Saison weitergeht, ist ungewiss. "Im Moment bin ich frei und wir werden sehen, wie es weitergeht. Wenn ich keinen Verein habe, werde ich nächste Saison hier auf der Tribüne sitzen", meinte der frühere Mittelfeldspieler.