"So wie Lionel Messi": Ex-Real-Star sieht in Jude Bellingham zukünftigen Gewinner beim Ballon d'Or

"Natürlich", antwortete Bale der Nachrichtenagentur PA auf die Frage, ob Bellingham ein aussichtsreicher Kandidat auf den Gewinn des Awards für den besten Spieler der Welt sei.

Der 34-Jährige, der seine Karriere Anfang 2023 beendete, glaubt auch an einen möglichen Zweikampf zwischen Bellingham und seinem Real-Teamkollegen Vinicius Junior um den Ballon d'Or. Dabei komme es dann unter anderem darauf an, wie Bellingham mit England bei der EM und Vinicius mit Brasilien bei der Copa América abschneide. "Um den Ballon d'Or zu gewinnen, muss man auch Mannschaftstitel gewinnen", so Bale. "Wenn ein großes Turnier ansteht, muss man auch auf dieser Bühne abliefern, so wie es Lionel Messi damals gemacht hat."

Damit spielte Bale auf die vergangenen beiden Ballon-d'Or-Gewinne Messis an, die 2021 (Copa América im für die Wahl entscheidenden Zeitraum gewonnen) und 2023 (WM im für die Wahl entscheidenden Zeitraum gewonnen) vor allem durch seine Erfolge mit der argentinischen Nationalmannschaft zustande kamen. Bellingham müsse indes natürlich noch viel beweisen, "aber hat schon sehr viel der notwendigen Arbeit geleistet", betonte Bale.