Cristiano Ronaldo von Al-Nassr hat vor dem Pokal-Finale in Saudi-Arabien klargemacht, dass ihm die Schiedsrichterleistung im Duell mit dem Meister Al-Hilal nicht gefallen hat und den Referee des am Freitag anstehenden Endspiels schon einmal gewarnt. Dann geht es für CR7 im King Cup of Champions erneut gegen Al-Hilal um den Titel.

