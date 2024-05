Wieder Torschützenkönig: Cristiano Ronaldo stellt historischen Rekord auf

Die Saison in der Saudi Pro League beendete Al-Nassr mit satten 14 Punkten Rückstand auf Al-Hilal als Zweiter. Dennoch können Ronaldo und Co. noch einen Titel holen, schließlich steht am Freitag (31. Mai) noch das Finale im King's Cup gegen Al-Hilal an.

Danach geht es für CR7 direkt weiter zur Nationalmannschaft, mit der er die EM in Deutschland spielt. In Gruppe F treffen die Portugiesen bei der Europameisterschaft auf die Türkei, Tschechien und Georgien.